انهيار جسر شرقى الصين وتحطم سيارتين أسفله

بكين /أ ش أ/

أعلنت سلطات مقاطعة "جيانغسو" شرقى الصين، انهيار جسر على طريق بمدينة "ووشى" فى المقاطعة، فيما لم يتم على الفور ورود أنباء عن سقوط ضحايا جراء الحادث.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الخميس، لقطات للجسر أثناء انهيار جزء كبير منه الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلى لبكين، فيما أظهرت اللقطات أجزاء من مقدمة سيارتين سقط عليهما الجسر وقت مرورهما أسفله لحظة الحادث.

وأضافت سلطات المقاطعة، أن عمال البحث والإنقاذ انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.