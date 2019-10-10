هأارتس: ترجيحات بالدعوة لانتخابات جديدة بعد فشل الليكود فى تشكيل حكومة جديدة

كتب- هاشم الفخرانى

رجحت صحيفة " هأارتس" الإسرائيلية، فشل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهو ما يترتب عليه الذهاب لصناديق الاقتراع من خلال الدعوة لانتخابات جديدة للمرة الثالثة خلال عام .

وقال مصدر سياسي كبير للصحيفة، إن الأحزاب ليس لديها نية للتخلي عن شروطها، وخاصة الليكود الذي يرفض التخلي عن الكتلة اليمينية، في حين أن كتلة حزب "أزرق -أبيض"، يتمسك بوعوده للناخبين حيث رفض أن يكون بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء في ظل الاتهامات بإمكانية تورطه بقضايا فساد، وهو ما دفعه للانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حنان ملتسر هدد بالاستقالة، حال فشل جهود تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي الذهاب نحو جولة انتخابات ثالثة فى عام واحد.

ونقلت القناة "13" العبرية عن ملتسر قوله إن الانتخابات الأخيرة خلت من التزوير واتسمت بالنزاهة، إلا أن المجتمع الإسرائيلي لا يحتمل مزيدا من جولات الانتخابات، حيث أجرى فى عام واحد جولتين للانتخابات الأولى كانت فى إبريل الماضى والثانية يوم الثلاثاء الماضى.

من جانبها، ذكرت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية، أن خيار الذهاب نحو جولة ثالثة من الانتخابات سيشكل كارثة للاقتصاد الإسرائيلى، وسيتم إعادته سنوات إلى الوراء بفعل حالة عدم الاستقرار ، وما يرافقه من تباطؤ في النمو الاقتصادى وعزوف المستثمرين.