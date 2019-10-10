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الإمارات تعلن تدشين "مركز الشرطة الذكى العائم" فى جزر العالم بدبى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:24 م
الإمارات تعلن تدشين "مركز الشرطة الذكى العائم" فى جزر العالم بدبى تدشين مركز الشرطة الذكى العائم
كتب محمود رضا الزاملى وكالات

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دشن الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «مركز الشرطة الذكى العائم» الأول من نوعه على مستوى العالم الذى سيقدم خدماته وسط البحر فى جزر العالم بدبي، ويتمتع بتصميم يلبى احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبى الأنشطة الرياضية البحرية، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

وجاء إطلاق مركز الشرطة الذكى العائم الذى سيُفتتح رسمياً فى الربع الأول من العام القادم، فى جناح القيادة العامة لشرطة دبى ضمن فعاليات الدورة 39 لأسبوع جيتكس للتقنية دبي، .2019‪ فى مركز دبى التجارى العالمي

وقال القائد العام لشرطة دبى اللواء عبد الله خليفة المرى إن المركز الذى سيُفتتح بالشراكة مع مجموعة كليندينست ذات الملكية الخاصة والمطورة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» (قلب أوروبا) فى دبي، سيمكن سكان الجزر أو مرتادى البحر من الاستفادة من أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة فى إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، ويتماشى مع مبادرة دبى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

ومن جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعى العميد خالد ناصر الرزوقي، أن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يمثل النسخة الرابعة من المراكز التى تعكف شرطة دبى على إنشائها على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، وذلك بعد النسخة الأولى المتمثلة فى مركز الشرطة الذكى (SPS) والنسخة الثانية عبر مركز الـ(Drive thru) والنسخة الثالثة من خلال مركز الشرطة الذكى (walk in)، والنسخة الرابعة «مركز الشرطة الذكى العائم»، حيث تهدف جميعها إلى تقديم خدمات تسهم فى تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع، ورفع جودة الحياة والمساهمة فى جعل مدينة دبى الأذكى والأسعد عالمياً.ش

 


الإمارات

أخبار الإمارات

مركز الشرطة الذكى العائم

جزر العالم

دبى

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