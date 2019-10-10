بعد إلغاء شرط ولى الأمر.. 14 ألف سعودية يحصلن على جوازات سفر

كتب محمد جمال

افتتحت المديرية العامة للجوازات فى السعودية، الخميس، باكورة صالات تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء، وذلك بمدينة الرياض.

وقال مدير عام الجوازات فى السعودية، اللواء سليمان اليحيى بحسب شبكة العربية، إن هذه الخطوة من جوازات منطقة الرياض، تأتى استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حالياً بتوزيع خدماتها، وذلك بفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب.

وكشفت مديرية الجوازات أن هناك 9 آلاف سعودية حصلن على جوازات السفر عبر نظام "أبشر" الإلكتروني، بعد قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذى يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها الصادر فى أغسطس الماضي، فيما حصلت 5 آلاف سعودية على جواز السفر عبر التقديم الورقى فى مكاتب الجوازات بمختلف المدن السعودية.

وفى هذا السياق قالت مديرة صالة الجواز السعودى للنساء نورة الأسمرى إن القسم النسائى منذ اكتماله يقدم خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودى للمواطنة السعودية، التى لم تتمكن من إنهاء خدماتها إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) لوجود أى عائق يمنع من تجديد الجواز أو إصداره، حيث تقوم المستفيدة بحجز موعد من نظام المواعيد عن طريق بوابة وزارة الداخلية على الرابط التالي/ https://www.moi.gov.sa على أن تقوم بمراجعة جوازات منطقة الرياض فى الموعد المحدد لإنهاء إجراءاتها، ويتم تسليمها جواز السفر الجديد عبر خدمة البريد السعودى "واصل".