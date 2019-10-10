البرلمان الرومانى يصوت بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة

بوخارست /أ ش أ/

سحب البرلمان الرومانى، اليوم الخميس، الثقة من حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا ما يمهد لطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ديسمبر عام 2020.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن 238 مشرعا صوتوا بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة أى أكثر بخمسة أصوات من العدد الذى يحتاجه تمرير القرار، وصوت أربعة فقط ضد القرار.

وقال لودوفيتش اوربان زعيم الحزب "الليبرالى الوطني" المعارض الذى قاد حركة سحب الثقة :"منعنا الحزب الديمقراطى الاجتماعى من إيذاء رومانيا".

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد انتخابات رئاسية فى 10 نوفمبر المقبل، فيما يتوقع أن يتم إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين من الجولة الأولى.