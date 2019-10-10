الأرصاد اليابانية تحذر: إعصار "هاجيبيس" يجتاح البلاد بعد غد

طوكيو أ ش أ

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يجتاح الإعصار هاجيبيس شرقى اليابان يوم السبت المقبل، جالبا معه رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى مناطق واسعة من البلاد.

وقالت الأرصاد اليابانية - وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الإعصار الكبير والعنيف يتمركز حاليًا بالقرب من جزر أوغاساوارا فى المحيط الهادئ ويتجه نحو الشمال.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المناطق الشرقية المطلة على ساحل المحيط الهادئ وغربى اليابان يوم الجمعة، وتشهد المناطق الشرقية من اليابان طقسًا عاصفًا من يوم السبت حتى يوم الأحد حسب المسار الذى سيتخذه الإعصار، فضلًا عن هطول المزيد من الأمطار فى شرقى ثم شمالى اليابان.