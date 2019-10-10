سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأرصاد اليابانية تحذر: إعصار "هاجيبيس" يجتاح البلاد بعد غد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:21 م
الأرصاد اليابانية تحذر: إعصار "هاجيبيس" يجتاح البلاد بعد غد اعصار _ صورة أرشيفية
طوكيو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يجتاح الإعصار هاجيبيس شرقى اليابان يوم السبت المقبل، جالبا معه رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى مناطق واسعة من البلاد.

وقالت الأرصاد اليابانية - وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الإعصار الكبير والعنيف يتمركز حاليًا بالقرب من جزر أوغاساوارا فى المحيط الهادئ ويتجه نحو الشمال.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المناطق الشرقية المطلة على ساحل المحيط الهادئ وغربى اليابان يوم الجمعة، وتشهد المناطق الشرقية من اليابان طقسًا عاصفًا من يوم السبت حتى يوم الأحد حسب المسار الذى سيتخذه الإعصار، فضلًا عن هطول المزيد من الأمطار فى شرقى ثم شمالى اليابان.

 


الأرصاد اليابانية

اليابا

أخبار اليابان

الكوارث الطبيعية فى اليابان

إعصار هاجيبيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة