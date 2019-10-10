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المجلس السيادي السوداني يُعلن تشكيل مجلس الأمن والدفاع

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:33 م
المجلس السيادي السوداني يُعلن تشكيل مجلس الأمن والدفاع المجلس السيادى السودانى
وكالات

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أصدر المجلس السيادي الانتقالي في السودان، مرسوماً جمهورياً، برقم 7 ، قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وشمل كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
 
ويختص المجلس طبقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية،  بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان، إلى جانب إصدار موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، موجهات التخطيط لبناء وتطوير احتياجات وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى، كما يوافق المجلس على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن.
ومن ضمن مهامه التوصية لمجلس السيادة الانتقالي بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، والتوصية لمجلس السيادة بإعلان الحرب وفق أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م.

أحكام الوثيقة الدستورية

المجلس السيادي الانتقالي

المجلس السيادى السودانى

السودان

عبد الفتاح البرهان

رئيس الوزراء السودانى

عبد الله حمدوك

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