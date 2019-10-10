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فوكس نيوز: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:21 م
فوكس نيوز: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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أظهر استطلاع رأى أجرته قناة "فوكس نيوز" أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء رئيسهم دونالد ترامب فى منصب الرئيس.

 

ووفقا للاستطلاع، فقد أعرب 55% من المشاركين فيه عن هذا الرأى، فيما أكد 43% من المشاركين عن رضاهم عن الكيفية التى يدافع بها ترامب عن مصالحهم كمواطنين، ولم يحدد باقى المشاركين رأيهم.

 

وقد تم إجراء المسح فى 6-8 أكتوبر، وشارك فيه أكثر من ألف مواطن أمريكى، على خلفية التحقيق الذى بدأه الديمقراطيون فى مجلس النواب، والغرض منه هو تحديد ما إذا كان هناك سبب للإعلان عن عزل ترامب.


دونالد ترامب

أمريكا

عزل ترامب

استطلاع

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