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انطلاق التصويت المبكر فى الإنتخابات العامة فى كندا غدا ولمدة 4 أيام

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:04 م
انطلاق التصويت المبكر فى الإنتخابات العامة فى كندا غدا ولمدة 4 أيام جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أ ش أ

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حددت هيئة الانتخابات الكندية موعد التصويت المبكر للانتخابات العامة فى البلاد بين 11 و14 أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أنه يمكن للناخبين الذين يرغبون فى ممارسة حقهم فى التصويت أن يتوجهوا إلى مركز الاقتراع فى دائرتهم الانتخابية اعتبارا من يوم غد الجمعة.

 

يأتى ذلك تلبية لرغبة الناخبين الذين يرغبون فى التصويت قبل انطلاق الإنتخابات فى موعدها الرسمى يوم 21 أكتوبر الجاري، لتجنب الانتظار فى صفوف طويلة، أو لأنه يتعذر عليهم التصويت فى الموعد المحدد.


ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها فى التاسعة صباح يوم غد الجمعة خلال الأيام الأربعة المقبلة.


وأعلنت هيئة الانتخابات ضرورة إبراز وثائق الهوية ومن بينها البطاقة الصحية أو جواز السفر ووثيقة الولادة ورخصة القيادة ووثيقة الانتماء إلى أحد شعوب السكان الأصليين.


يذكر أنه خلال الانتخابات العامة الأخيرة التى جرت عام 2015، بلغت نسبة المشاركين فى التصويت المبكر 20.8%.


جاستن ترودو

كندا

الانتخابات العامة

الانتخابات الكندية

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