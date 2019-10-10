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سوريا الديمقراطية: تركيا تستعين بعناصر مرتبطة بالإخوان فى العدوان على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:51 م
سوريا الديمقراطية: تركيا تستعين بعناصر مرتبطة بالإخوان فى العدوان على سوريا العدوان التركى على سوريا
كتب محمد جمال

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اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، تركيا بالاستعانة بعشرات الفصائل المتطرفة المرتبطة مباشرة بتنظيم الإخوان في عدوانه على الشمال السورى. 

وفي تصريحات لقناة الحدث، قال مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "لدينا ما يكفى من الخبرات القتالية للتصدى للجيش التركى"، مضيفا إلى إن هناك تصدى شعبيا واسعا للعدوان التركي على الشمال السورى.

 

وأشار إلى أن القوات التركية لم تتمكن من دخول مدينة رأس العين رغم وجود حالات تسلل.

 

وفى وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين


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