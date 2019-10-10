شاهد.. المرأة الإيرانية داخل ملاعب كرة القدم لأول مرة منذ 40 عاما

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء إيرانيين على مواقع التواصل الإجتماعى تويتر، مقاطع فيديو لدخول المرأة الإيرانية للمرة الأولى منذ 40 عاما ملعب لكرة القدم، لتشجيع المنتخب الإيرانى مع كمبوديا فى تصفيات كاس العالم 2022.

وتم السماح للإيرانيات بدخول ملعب آزادى شمال العاصمة طهران، فى قرار توصلت إليه الحكومة الإيرانية بعد ضغوط من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمشجعات، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد السيدات اللاتي سيحضرن المباراة 3500 امرأة.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية وفرت السلطات البنية التحتية لاستقبال النساء فى مدرجات خاصة، وتم بيع كل التذاكر الخاصة للنساء إلكترونيا فى غضون دقائق معدودة بعد طرحها على موقع إلكترونى خاص بالحجز، وذلك تماشيا مع وعود الاتحاد الإيراني لكرة القدم والمطالبة الصريحة من فيفا، بحسب وكالة إيرنا.

ويعود قرار حرمان النساء من الحضور فى الملاعب الرياضية لأول مرة منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، لحمايتهن –كما تقول الحكومة الإيرانية- من السلوكيات المشينة للمشجعين الذكور، وينص القانون على منع حضور المرأة فى الملاعب خوفا من الاختلاط مع الرجال على حد قول المسئولين، لكن مع كل مباراة تحاول العديد من النساء الدخول متنكرات بزى الرجال، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن النساء بعد ذلك من حضور جميع المبارايات أم لا.

در ورودی شرقی ورزشگاه آزادی با هندوانه و شربت از زنان پذیرایی می‌شه و ناظر فیفا شاهد این استقبال گرمه.#ایران_کامبوج#ایران_کامبوج_بازنان #با_من_به_ورزشگاه_بیا pic.twitter.com/eshQ4vaR0z

— Behnaz Mirmotaharian (@mirmotaharian) October 10, 2019