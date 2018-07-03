دواوين الوزارات×24 ساعة..إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 منتصف يوليو الجارى

إعداد – سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم

وزارة الصحة والسكان

وزارة التموين

وزارة التضامن الاجتماعى

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

وزارة الزراعة

وزارة النقل

وزارة الإسكان

وزارة القوى العاملة

محمد سعفان: إنهاء استخدام النظام الورقى والتحول للإلكترونى نهاية 2018

وزارة الهجرة

وزيرة الهجرة تلتقى نظيريها اليونانى والقبرصى لبحث مبادرة «إحياء الجذور 2»