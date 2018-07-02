الزراعة: استمرار تحصين الماشية ضد الجلد العقدى.. وتؤكد: 4 أسباب لظهور المرض

قال الدكتور خالد موسى، مدير الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات مستمرة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى ، مؤكدا أن هناك 230 ألف جرعة متوفرة حاليا لتحصين الحيوانات ويجرى تباع توفير باقى الجرعات، موضحا أن ظهور حالات فردية للمرض بسب رفض المربين تحصين ماشيتهم ، واعتقاد صغار المربين أن تحصين الحمى القلاعية كافيا، وتكاسل المربين عن تحصين حيواناتهم ، مشيرا إلى أن المرض مستوطن وليس جديدا وينشط الحمل الفيروسى فى فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة التى تضعف مناعة الحيوان.

وأضاف مدير الطب الوقائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل دوريا بتكثيف أعمال برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية للماشية، واستمرار تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدى، مؤكدا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية ضد الجلدى العقدى ، وسرعة الكشف عن البؤرة واحتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى، والتقصى فى نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المريضة.

وأوضح مدير الطب الوقائى، أن هناك تنسيقا دوريا مع السلطات الصحية والمحلية والبيئة لتكثيف برامج مقاومة الحشرات والناموس برش المستنقعات والبرك التى تساعد على نقل المرض للماشية ، وكذلك شن حملة توعية وإرشاد، مؤكدا تنفذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ضد أى من الأمراض، تشمل الإبلاغ، والعزل، والعلاج، والتحصين فى نطاق بؤرة الإصابة، والسيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية، والسيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض، وتوعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر،وعدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما .

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية ، أن مرض التهاب الجلد العقدى مرض فيروسى يشبه فى تركيبته الجينية مرض جدرى الأغنام والماعز، يصيب الأبقار والأغنام ينتقل بواسطة بعوض Culex Aedes وينتقل عن طريق تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة "الرئة، الطحال، الغدد اليمفاوية" للحيوانات المصابة، ومعدل الإصابة من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %، والمطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

وأكد التقرير، أن أهم أعراض المرض ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية والتهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب مع نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع وتبدأ قليلة العدد ثم تنتشر بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية ويمكن أن تسبب التهاب رئوى وظهور أورام أوديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن- بواحدة أو أكثر من القوائم.