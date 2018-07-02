8 خطوات ضرورية لتسجيل اختبارات القدرات "أون لاين".. تعرف عليها

وائل ربيعى

بعد إعلان وزارة التعليم العالى فتح باب الحجز الإلكترونى لاختبارات القدرات المؤهلة لدخول بعض الكليات مثل الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الموسيقية والنوعية والرياضية، يقدم "اليوم السابع"، الخطوات اللازمة لحجز هذه الاختبارات إلكترونيا.

عملية تسجيل الطالب عن طريق شبكة الإنترنت كالتالي:

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، ثم إلى صفحة التسجيل، وحجز اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

2. ستظهر بيانات الطالب، والتي تتضمن ( رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به.

3. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

4. يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه فيه إلى الكلية، مع العلم بأن اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة أيام متتالية .

5. عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات، التي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

6. تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج على موقع التنسيق الإلكتروني.

7. بعد أن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها تكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

8. تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .