"المترو": انتحار فتاة عشرينية مجهولة الهوية أسفل قطار بمحطة مارى جرجس

كتب رضا حبيشى

أكدت شركة المترو، على أن قائد القطار رقم 124 فوجئ أثناء دخوله محطة مارى جرجس بالخط الثانى بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان بإلقاء إحدى الفتيات فى العشرينات من عمرها بنفسها أمام القطار، مما أدى إلى صدمها ومصرعها على الفور.

وقالت شركة المترو وفق بيان صحفى، إنه تم اخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 5 دقائق.

وانتقل العميد محمد الشربينى مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق لمحطة مارى جرجس لمعاينة الحادث، وتبين أن الفتاة لا تحمل بطاقة أو أى مستندات تدل على هويتها وتم عمل محضر بالواقعة ويجرى حاليا التحقيق فى الحادث بمعرفة النيابة العامة.