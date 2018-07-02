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فيديو جراف.. 10 خطوات لحجز قطعة أرض فى قرعة الإسكان الأخيرة

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:27 م
فيديو جراف.. 10 خطوات لحجز قطعة أرض فى قرعة الإسكان الأخيرة 10 خطوات لحجز قطعة أرض
كتب أحمد حسن
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 استمرارا للخدمات الجديدة التى يقدمها "اليوم السابع لقرائه" نقدم فى هذا التقرير 10 خطوات لكيفية حجز قطعة أرض فى قرعة الأراضى التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والتى تتضمن نحو 30 ألف قطعة أرض فى مختلف المدن الجديدة وهى كالتالى:
 
1- إذا كنت من الذين اشتروا كراسة الشروط توجه للبنك يوم الإثنين الموافق 2 يوليو لدفع مقدم حجز القطعة.
 
2- تأكد أنك استوفيت كل البيانات المطلوبة فى استمارة الحجز الموجودة فى آخر كراسة الشروط.
 
3- احرص على أن تصطحب معك الأوراق المطلوبة وهى كالتالى : -
 
-    صورة البطاقة الخاصة بك
 
-    صورة بطاقة الزوجة إذا كنت متزوج
 
-    صورة من قسيمة الزواج
 
-    إيصال كراسة الشروط
 
 
 
4- مقدمات حجز الأراضى كالتالى
 
-    25 ألف للإسكان الاجتماعى
 
-    100 ألف للأراضى المميزة
 
-    350 ألف للأراضى الأكثر تميزا
 
 
5- يتم سداد مقدم الحجز بنظام التحويل البنكى أو بشيك معتمد مصرفى أو مقبول الدفع) أو نقدا.
 
6- سيتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)،  من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.
 
7- سيتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.
 
8- يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.
 
9- يتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.
 
10- آخر موعد للحجز ودفع المقدمات 22 يوليو المقبل.
 

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