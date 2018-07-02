إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 النصف الثانى من يوليو الجارى

كتب محمود طه حسين

تواصل كنترولات الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنهاء أعمال التصحيح وتقدير درجات الثانوية العامة، وكراسات البوكليت تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مسئولة بوزاة رالتربية والتعليم، لـ" اليوم السابع"، إن الكنترولات تواصل عملها وانتهت من تصحيح بعض المواد التى أدى الطلاب فيها امتحاناتهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وجارى استكمال باقى التصحيح، موضحة أن العمل يسير بشكل منتظم دون حدوث أى مشكلات مع الحفاظ على السرية والدقة خلال عملية رصد الدرجات والمراجعات النهائية.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2018 جاهزة منتصف يوليو الجارى، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولوية للتصحيح مبشرة وتؤكد ارتفاع نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2018.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 فى الأسبوع الأول من النصف الثانى من يوليو الجارى متوقعة أن تكون فى الفترة من 16 حتى 18 يوليو.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من الصعب تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 فى تلك الفترة لأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات ما زالت مستمرة ويوجد عدد كبير من المواد الأساسية والثقيلة لم ينتهى تصحيحها، مشيرا إلى أعمال التصحيح والمراجعة وتجميع النتيجة تحتاج إلى وقت وجهد ولن يتم استعجال الكنترولات فى عملية التصحيح ورصد الدرجات.

وأوضح رئيس الامتحانات، أن اعتماد النتيجة سيكون خلال أسبوعين على أقل تقدير.