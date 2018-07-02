وزيرة الصحة توجه بالانتهاء من تسعير الخدمات الطبية للتأمين الصحى

اجتمعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، بلجنة مراجعة أسعار خدمات التأمين الصحى برئاسة الدكتور أحمد محى مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان اليوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تكاليف الإقامة الداخلية والرعايات المركزة والحضانات وعنصر الاهلاك والصيانة بالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوية، وعنصر الاجور للفريق الطبى وعدد ساعات العمل.

وأضافت وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لأعضاء اللجنة على ما تم إنجازه من أعمال سابقة على مدى الشهور الماضية، مرحبةً بانضمام الأعضاء الجدد فى هذا العمل والذى يعتبر خطوة أساسية لقانون التأمين الصحى الجديد.

كما وجهت الدكتورة هالة زايد بضرورة تعاون كافة القطاعات فى الوزارة مع اللجنة المشكلة للوصول فى أقرب وقت إلى لائحة الأسعار العادلة الجاذبة والمتماشية مع كافة الطبقات، وذلك لخدمة المريض المصرى.