بدء غلق محطة مترو المرج الجديدة غدًا لاستكمال ازدواج المسافة للمرج القديمة

كتب رضا حبيشى

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق وشركة المترو، غدا الثلاثاء، غلق تشغيل محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر، لاستكمال تنفيذ مشروع ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة، من أجل تخفيف المعاناة عن ركاب محطة المرج الجديدة جراء لما تشهده من تكدس شديد للركاب بسبب عمل القطارات بالاتجاهين على سكة مفردة بين المرج الجديدة والمرج القديمة مفردة.

يذكر أن شركة المترو كانت أكدت أن غلق محطة المرج الجديدة يأتى ضمن أعمال التطوير التى تستهدف ازدواج المسافة بين محطتى المرج القديمة - المرج الجديدة، بهدف تقليل زمن التقاطر بين المحطتين ليكون 3.5 دقائق بدلا من 10 دقائق، تزامنا مع مشروع تحويل محطة المرج الجديدة من محطة سطحية إلى محطة علوية مزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستكون محطة المرج القديمة محطة نهائية لمدة 5 شهور بدلا من محطة المرج الجديدة.