لطلاب الثانوية العامة.. إزاى تختار الكلية المناسبة فى 10 معلومات

كتب وائل ربيعى

انتهت امتحانات الثانوية العامة، أمس الأحد، ويتطلع جميع الطلاب إلى ما ستسفر عنه النتيجة لتحديد نسب القبول بالكليات المختلفة.

ويقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات لطلاب الثانوية العامة، أهم ما يساعدهم فى اتخاذ القرار المناسب للالتحاق بالجامعة.

1- إذا كنت من أصحاب المجموع العالى متجاوزا الـ 97% فى شعبة "علمى علوم" فأمامك كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.

2- إذا كنت من أصحاب المجموع العالى فى شعبة "علمى رياضة"، فالهندسة والحاسبات والمعلومات أبرز البدائل أمامك.

3- وإذا حصلت على مجموع أعلى من 96% بالشعبة الأدبية فأمامك الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

4- يجب عدم الاعتماد على المجموع بشكل كلى ولابد من مراعاة التفضيلات الفردية لكل طالب وعلى الأسرة ألا تضغط على الأبناء فى اختيار الكلية.

5- ستكون هناك اختلافات بسيطة فى تنسيق كليات قطاع الطب والهندسة مقارنة بالعام الماضى لأن الأعداد بهما لن تتغير كثيرا.

6- 3 جامعات تكنولوجية تفتح أبوابها العام الحالى لطلاب التعليم الفنى.

7- 7 كليات جديدة تدخل خدمة التنسيق العام الحالى منها الحقوق بالفيوم والتربية النوعية بالنوبارية وحقوق بورسعيد معظمها لطلاب شرائح المجموع القليلة.

8- أمامك فرصة الالتحاق بتخصصات الجامعة الكندية الجديدة بالعاصمة الإدارية، بعدما فتحت أبوابها للدراسة فى العام الجديد.

٩- إذا كنت راغبا فى استكمال مرحلتك الجامعية بالخارج، هناك العديد من المنح التى تقدمها وزارة التعليم العالى، يمكن متابعتها من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.

10- هناك 23 جامعة خاصة فى مصر قد تجد فيها التخصص الذى ينال إعجابك إذا لم تجده بالجامعات الحكومية.