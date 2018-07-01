وزيرة الصحة: كروت ذكية لحصول المرضى على الخدمات بقانون التأمين الجديد

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه سيتم ميكنة جميع الوحدات الصحية والمستشفيات التى ستقدم الخدمة داخل منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وقالت وزير الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": سيتم عمل كروت ذكية للحصول على الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن وزارة المالية توفر كافة الإمكانات المالية لذلك.

وأضافت وزير الصحة والسكان أنها تتابع تطبيق منظومة التأمين الصحى فى باقى المحافظات استعدادًا لتشغيلها بعد بورسعيد، مؤكدة أن خدمات التأمين الصحى ستكون شاملة كل الأمراض.