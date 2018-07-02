غادة والى: انتظام عمليات صرف معاشات يوليو لليوم الثانى بزيادة 15%

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عمليات صرف المعاشات بالزيادات المقررة تتم بانتظام لليوم الثانى على التوالى من بداية الصرف، حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص بهيئة التأمينات تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف أمس الأحد الأول من يوليو الجاري ومن خلال الصرافات الآلية 255 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 289 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التى صرفت اليوم الإثنين الثانى من يوليو حتى الرابعة من مساء اليوم عدد 451 ألف حالة بقيمة إجمالية 602 مليون جنيه ، منها عدد 217 الف حالة من منافذ صندوقى التأمينات والبريد بقيمة إجمالية 359 مليون جنيه، وعدد 234 حالة من الصرافات الآلية بقيمة إجمالية 243 مليون جنيه.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم 99 لسنة 2018، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصي 625,5 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018. ويبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم يبلغ 9,5 مليون مواطن، وأن تكلفة الزيادة الجديدة التى ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا.