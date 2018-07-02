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محمد سعفان: إنهاء استخدام النظام الورقى والتحول للإلكترونى نهاية 2018

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:32 م
محمد سعفان: إنهاء استخدام النظام الورقى والتحول للإلكترونى نهاية 2018 وزير القوى العملة أثناء الجولة
كتب محمود راغب
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أكد وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، أن الوزارة انتهت من تطوير وتحديث مركز معلومات الوزارة بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عالمياً، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين .

 

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وقال: "تم تدريب مهندسى وموظفى الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، على استخدام الأجهزة الحديثة وصيانتها، لكى يقوموا بإدارة المركز بعد تحديثه وتطويره، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال من استخدام النظام الورقى إلى النظام الالكترونى نهائيا، فى نهاية العام الجارى ، وذلك بعد قطع شوط كبير يقرب من 60% من هذا النظام ، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة فى مصر".

ونوه "سعفان" إلى أن المركز سوف يسهم فى ربط الوزارة بـ27 مديرية للقوى العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل الاطلاع على المعلومات الخاصة بجميع المديريات لحظياً.

ومن ناحية أخرى، تفقد الوزير ، اليوم الإثنين ، عملية دخول موظفى ديوان عام الوزارة من خلال الماكينات الذكية المجهزة ببصمة الحضور والانصراف، وذلك فى أول يوم تشغيل لها. 

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحويل كافة الأعمال بديوان عام الوزارة إلى النظام الالكتروني، منوهاً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الأول من تنفيذ النظام تقييم مدى التزام كافة العاملين به .


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