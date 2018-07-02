30 معلومة تلخص شروط وقواعد القبول بالمدارس اليابانية.. تعرف عليها

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية، يقدم "اليوم السابع"، فى النقاط التالية شروط ومعايير التقدم، وأهم المعلومات عن هذه المدارس وفق أحدث إحصائيات أعلنتها الوزارة.

1ـ يكون التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة https://ejs4students.moe.gov.eg/

2ـ لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد .

3ـ المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

4ـ لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.

5ـ مصروفات المدارس المصرية اليابانية هى مبلغ (10.000) عشرة آلاف جنيه مصرى للطالب شاملة الأنشطة.

ثانيًا: شروط وقواعد القبول

6ـ أن يكون الطفل مصرى الجنسية

7ـ أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو التالى:-

8ـ يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال(KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

9ـ يكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال(KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

10ـ يتم القبول فى الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.

11ـ لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق.

12ـ الالتزام بالمربع السكنى للمدرسة، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب.

13- فى حالة عدم اكتمال الكثافة المقررة للمدرسة من المتقدمين من داخل المربع السكنى يتم قبول من هم خارج المربع السكنى على النحو التالى:-

- الحى/ جهاز المدينة فى المحافظات الكبرى

- المدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة

- المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها

14- توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية:-

- قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة.

- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة.

15- سداد المصروفات الدراسية فى موعدها.

ثالثا : قواعد التقديم:-

16 - يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصريين الجنسية.

17- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو المبين أدناه.

18- يجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة فى كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

19 ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج فى بطاقة الرقم القومى والحالى فى حالة اختلافة عن المدرج فى بطاقة الرقم القومى.

20- أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.

21- يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته واستبعاد الطلب كاملاً، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

22- يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الحالى الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم.

إجراءات التقديم:

23- يتم تسجل الطلبات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان مع مراعاة ما يلى:

24- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

25- ملء البيانات الشخصية بعناية والتأكد من تسجيل اسم التلميذ والعنوان وفقًا لما هو مدون بالرقم القومى.

26- أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وبالتالى ضياع الفرصة المتاحة لتسجيل التلميذ.

27- تسجيل بيانات التلميذ مرة واحدة فقط، لأن تكرار التسجيل قد يتسبب فى استبعاد التلميذ نهائيًا، دون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

28- الحرص فى اختيار اسم المدرسة المطلوب التقدم إليها

29- التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

30 : المستندات المطلوبة بعد الاختيار النهائى:-

- شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ

- بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بسته أشهر على الأقل وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

- إقرار من ولى الأمر يتضمن النقاط التالية:

- قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة.

- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة.