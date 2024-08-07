حصاد الوزارات.. بدء تظلمات المتضررين من نتائج الثانوية العامة غدا لمدة 15 يوما

إعداد: محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

بدء التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج الثانوية العامة غدا ولمدة 15 يوما

الصحة: إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة بـ10 مليارات جنيه خلال 6 أشهر

وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بضربات الشمس.. تفاصيل

وزارة التعليم توضح موقف طالبة ادعت حصولها على درجات فى مواد لم تمتحنها

وزارة الصحة تكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب الكبدى بى .. تفاصيل

الصحة: إغلاق مستشفى السلام التخصصي بالفيوم لمخالفتها اشتراطات الترخيص

وزارة التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2024 تصل المدارس

وزير التعليم العالى يبحث استعدادات المشاركة بمؤتمر المناخ COP29

وزارة الصحة: نشر الوعي بأهمية الألف يوم الذهبية من عمر الطفل

بشرى للأولى بالرعاية ..اضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. التفاصيل

وزير الصحة يبحث مع ممثل "يونيسيف" سبل التعاون المشترك

وزير الصحة يناقش تحويل أحد المبانى بمعهد ناصر إلى مستشفى تخصصى للأطفال

وزيرة البيئة: انتهاء تصميم مجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان بداية 2025

وزير العمل: إنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصرى لقى مصرعه بالإمارات

وزارة العمل: 320 فرصة عمل بشركتين بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية

وزارة العمل: نجاح تسوية ودية تسفر عن استرداد حقوق عمال بشركتين فى الإسكندرية

وزارة العمل: تدريب مجانى على "الفندقة الشاملة" للشباب بالأقصر

وزارة العمل: تطوير مبنى مديرية المنوفية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق

وزير العمل: برامج الحماية الاجتماعية من أولويات الحكومة

وزيرة التضامن تلتقى ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدعم أطفال فلسطين

وزيرة البيئة تتفقد المرحلة الأولى من أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات

وزير الرى: لا تهاون مع أى مخالفات سحب مياه الآبار والتأكد من العدادات