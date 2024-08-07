وزير العمل: إنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصرى لقى مصرعه بالإمارات

كتبت آية دعبس

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير، الى الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والقنصلية المصرية بدبى، على التنسيق والتعاون، والجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة، لنقل جثمان عامل مصرى لقى مصرعه غرقًا بالإمارات، الى أرض الوطن.

وكان وزير العمل، قد وجه منال عبدالعزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات بمتابعة هذا الحادث لحظة بلحظة، حتى يعود الجثمان إلى أرض الوطن، مؤكدًا الحرص على تقديم كافة أنواع الحماية والدعم للعمالة المصرية التى تعمل فى نطاق عمل مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج.

وأكدت منال عبدالعزيز رئيس مكتب التمثيل العمالى بالإمارت، أن المكتب تابع واقعة وفاة محمد أبو القاسم عبدالحميد عبدالغفار"عامل"، الذى وافته المنية غرقًا، بمنطقة الفجيرة، وعلى الفور، وبالتعاون والمتابعة، مع القنصلية المصرية بدبى، كانت سرعة إنهاء جميع إجراءات، موضحة: "سيتم نقل جثمان المواطن المتوفى إلى أرض الوطن، على رحلة مصر للطيران التى سوف تُقلع الساعة 4 فجرًا من الإمارات، لتصل إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة، صباح غدًا. الخميس".