وزارة العمل: تطوير مبنى مديرية المنوفية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق

كتبت آية دعبس

انتهت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، من عمليات التطوير لمبنى ديوان عام المديرية (الدور الرابع) واستلامه من شركة المقاولات، وذلك بحضور لجنة متخصصة من مديرية الإسكان، ومديرية العمل، وتسليم الموظفين مكاتبهم ، للبدء فى آداء اعمالهم المنوطة بهم لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها بشكل لائق وكريم.

قامت إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية بوضع خطة التطوير وعرضها على الجهات المسئولة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع حتى الانتهاء من المقر، ليكون بهذا الشكل اللائق لتقديم كافة الخدمات للمواطنين فى إطار منظومة وزارة العمل الرقمية المميكنة فى جميع ملفات عملها ، فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعوب العمل المميكنة )، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن، وكذلك تسجيل راغبي العمل بالداخل والخارج، ومهام التفتيش على المنشآت عمالياً وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحكومة عمليات التفتيش، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤيتها 2030 .



وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الجهود التى قامت بها المديرية وإداراتها التابعة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وتأكيده على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير كافة عمليات تقديم الخدمات بما يضمن تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع ، وأضاف مدير المديرية أن إدارة التخطيط بالمديرية برئاسة ثناء شرف حملت على عاتقها مهمة تطوير مبنى المديرية كاملاً ، وبذلت الكثير من الجهد والعمل من اجل إنجاح خطة التطوير ، والتغلب على العقبات ، وذلك لتناسب مع منظومة العمل الالكترونية وتلبى احتياجات الموظفين والمواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، كما تستكمل المديرية تطوير الدور الخامس الذى تم تسليمه من قبل ، وجارى العمل على الانتهاء من الدور الثانى وباقى المبنى، مؤكداً على استمرار عمليات التطويرالشامل لمنظومة العمل بالمديرية فى القيادات والأداء الوظيفى إلى تطوير المكاتب والممتلكات .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوتين للتوعية حول أهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، والتعريف بأنواع المخاطر عامة والتركيز على مخاطر الحريق بصفة خاصة ، وذلك بمستشفي سوهاج العام ومحطة الصرف الصحي بالخلوة – اخميم ، استهدفت الندوتين التوعية بمخاطر الحريق والتي تتضمن كيمياء الحريق، وأنواع أجهزة الإطفاء وكيفية التعامل مع الحريق والشروط اللازمة لتأمين بيئة العمل وخطة الطوارئ وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية أرقام (134) لسنة 2003 للتعريف عن أهمية دور أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت والقرار الوزاري رقم (126) لسنة 2003 للتعريف بإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة ، وكذلك التوعية بالمخاطر الفيزيائية و صورها وتوضيح الحدود العتبية للتعرض والتأثيرات السلبية لتلك المخاطر على صحة الانسان وكيفية السيطرة عليها ، والمخاطر الكهربية و تصنيف المخاطر الكهربية والعوامل التى تحدد شدة الإصابة من الصدمات الكهربية والتأثيرات المختلفة للتيار الكهربى على جسم الإنسان وعناصر الأمن والسلامة البيئية من المخاطر الكهربية.