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وزارة التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2024 تصل المدارس

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:13 ص
وزارة التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2024 تصل المدارس الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة 2024 تصل المدارس حيث يمكن للطلاب معرفة نتائج امتحانات الثانوية العامة من خلال المدرسة إذا رغبوا فى ذلك، ويحصل الطالب على نتيجة الثانوية العامة بشكل مجان دون أى مقابل.

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

واستعرضت وزارة التربية والتعليم مؤشرات وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 729835، وعدد الحاضرين 726648 وعدد الناجحين 590992 وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984.

وأشار نائب الوزير الدكتور أحمد ضاهر إلى أن النسبة المئوية للنجاح مقارنة للعام الحالي بالأعوام السابقة جاءت كالتالي: العام الحالي 2023 – 2024 بلغت %81.3، والعام 2022 – 2023 بلغت %78.8، والعام 2021 – 2022 بلغت %74.5، والعام 2020 – 2021 بلغت %73.6، والعام 2019 – 2020 بلغت %81.5.

كما استعرض نائب الوزير مؤشرات النجاح وفقًا لنوعية المدارس، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية العامة للنجاح بمدارس الثانوى العام بلغت 86.9%، والرسمى لغات 88.6%، خاص (معان) 93%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، والمنازل والخدمات 56.2%.

وقال نائب الوزير: " إن النسبة المئوية لجملة الناجحين بلغت 81.3%، ووفق الشعبة العلمية (علوم) 80.64%، والشعبة العلمية (رياضيات) 86.36%، والشعبة الأدبية 80.27%.

كما استعرض نائب الوزير نسب فئات المجموع للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسب فئات المجموع من ( 95% إلى أقل من 100% ) 0.39% للعام الدراسي 2023 مقارنة بنسبة بلغت 0.66% للعام 2024، بينما جاءت نسب فئات المجموع من ( 90% إلى أقل من 95%) للعام الدراسي 2023 بلغت 3.06%، مقارنة بنسبة بلغت 5.57% للعام 2024، كما جاءت نسب فئات المجموع من (85% إلى أقل من 90%) للعام الدراسي 2023 بنسبة بلغت 6% ، مقارنة بنسبة بلغت 9.84 % للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (80% إلى أقل من 85% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 8.84% ، مقارنة بنسبة بلغت 11.83% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (75% إلى أقل من 80%) للعام الدراسي 2023 بلغت 11.71% ، مقارنة بنسبة بلغت 13.52% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (70% إلى أقل من 75%) للعام الدراسي 2023 بلغت 14.43%، مقارنة بنسبة بلغت 14.51% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (65% إلى أقل من 70%) للعام الدراسي 2023 بلغت 16.14%، مقارنة بنسبة بلغت 14.7% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (60% إلى أقل من 65%) للعام الدراسي 2023 بلغت 15.91%، مقارنة بنسبة بلغت 13.32% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من ( 55% إلى أقل من 60% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 13.51%، مقارنة بنسبة بلغت 10.31% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (50% إلى أقل من 55% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 9.96%، مقارنة بنسبة بلغت 6.06% للعام 2024.

وقال الوزير: "ما شهدناه اليوم هو نتاج عمل مشترك بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالدولة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والمراجعة الدقيقة لكل أوراق الإجابات بنزاهة وشفافية بما يضمن حصول كل طالب على ما يستحق، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب".

وفى ختام المؤتمر، أكد الوزير على أن مستقبل ابنائنا هو مستقبل مصر، قائلًا: "نحن ملتزمون بتحقيق كل ما هو أفضل لهم، ونتعهد بأن الوزارة ستواصل العمل بكل إخلاص وجهد، لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وسنظل منفتحين على قرارتهم ومقترحاتهم، ونتطلع إلى مستقبل مليء بالنجاحات التي يستحقها أبناؤنا وبناتنا بدعم كامل من القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية".

وقد كرم محمد عبد اللطيف أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٤ ومنحهم شهادات تقدير، مؤكدًا حرصه على تكريم الطلاب الأوائل تقديرًا وتحفيزًا لهم، لمواصلة تفوقهم ونجاحهم فى تعليمهم الجامعى.


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