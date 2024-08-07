وزارة العمل: 320 فرصة عمل بشركتين بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، توفير 250 فرصة عمل على وظيفة مسئول تأمين بأحد شركات التأمين على الحياة، و 70 فرصة عمل بوظيفة اخصائي تمويل بأحد مؤسسات التمويل الأصغر، من خلال التعاون المستمر مع منشآت القطاع الخاص للشباب من الجنسين بالمحافظة، للشباب من حملة المؤهلات العليا من سن 18 إلى 35 بمؤسسة التمويل، ومن 22 الي 32 سنة بشركة التأمين على الحياة.

وأوضحت أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين بمقر الشركة، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين ، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك من خلال مكاتب التشغيل وتفتيش العمل التابعة للمديرية المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ، حتى يتسنى لها القيام بدورها كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة العمل على تنمية مهارات الشباب والعمال ،وفقاً للتطورات والإحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة ذوى الهمم ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.