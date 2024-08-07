وزيرة التضامن تلتقى ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدعم أطفال فلسطين

كتب مدحت وهبة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر " اليونيسف"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور قيادات العمل بالوزارة لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الشراكة القوية مع منظمة اليونيسف مصر كشريك استراتيجى مهم على مستوى العديد من ملفات العمل المشتركة وحرصها على استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى واليونيسف.

وشهد اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمتعلق بالرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال، حيث تم استعراض محاور التعاون بين الجانبين فى ملف تنمية الطفولة المبكرة، كذلك الجهود فى تنمية مهارات مقدمي الرعاية المؤسسية للأطفال، وبرنامج التربية الإيجابية وإدارة الحالة، كذلك التعاون في سياسات الحماية والدعم الفني والتقني وملف اللاجئين وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في جمهورية مصر العربية والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر

وتناول الاجتماع تدعيم العمل المشترك ، وطرح الرؤية القادمة للتعاون فى إطار وضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع شركاء العمل وفى اطار رؤية مصر 2030 .