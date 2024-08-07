وزيرة البيئة: انتهاء تصميم مجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان بداية 2025

كتبت منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ، سيتم الانتهاء من تصميمه في بداية 2025، بالإضافة إلى طرح عدد من الوحدات به، يمكن استغلال بعضها في نقل وغلق مدفن العبور.

وأشارت وزيرة البيئة، الى انه سيتم وضع معايير للشركات المجمعة للمخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، والتعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة، وخاصة قرى الساحل الشمالى ، مشيرة الى ان محافظتي القاهرة والقليوبية قدمتا دراسة تقييم أثر بيئي لإغلاق مدفن العبور وتم الموافقة عليها، وجارى منح الشركة العاملة فى المدفن الموافقة على الانتقال إلى مدفن العاشر من رمضان فور الانتهاء منه، وذلك من اجل بدء إجراءات النقل تمهيدا لخطة للإغلاق.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تطبيق الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة، بمعالجة الصرف الصناعى لها، طبقاً للمعايير التى نص عليها القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المعالجة، وذلك من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات.

جدير بالذكر، أن المدينة المتكاملة للمخلفات سيتم إنشاؤها على مساحة 1228 فدان، وموقعها يبعد عن المنطقة الصناعية الجنوبية لمدينة العاشر من رمضان، وتبعد مسافة 7 كيلو قبل مدينة الاسماعيلية، ومسافة 12 كيلو بعد مدينة بدر، وتضم اكثر من 15 مصنعا لمعالجة وإعادة تدوير ودفن المخلفات بكل أنواعها " صلبة وبلدية، وهدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة.

