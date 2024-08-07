وزارة التعليم توضح موقف طالبة ادعت حصولها على درجات فى مواد لم تمتحنها

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موقف الطالبة منة منتصر صلاح طالبة بالثانوية العامة بمدرسة إسنا الثانوية بنات محافظة الأقصر، من نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد أن ادعت الطالبة أنها لم تمتحن فى 3 مواد وهى الكيمياء واللغة الإنجليزية والفيزياء وحصلت فيهم على درجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن الطالبة حضرت الامتحانات فى المواد الثلاثة وبعد الانتهاء من الامتحان قررت الطالبة عمل محضر عدم اعتداد بالاجابة، لكونها لم تجيب بجميع الأسئلة، وتم تحرير محضر بناءً على رغبتها، مضيفة أن الطالبة أجابت عن العديد من الأسئلة وظهرت النتيجة الأولية بحصولها على درجات في بعض الأسئلة، مشددة على أن المحضر تم إرسالها للكنترول لإلغاء كافة الإجابات الخاصة بها ومن ثم رسوبها فى المواد الثلاثة، مؤكدة أن الطالبة حاليًا حاصلة على صفر في المواد الثلاثة، حيث أن الدرجات التي حصلت عليها هي نتيجة أولية قبل إرسال المحاضر للكنترول وبعد إثبات المحاضر تم الغاء درجات النتيجة الأولية.