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وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بضربات الشمس.. تفاصيل

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 01:32 م
وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بضربات الشمس.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بضربات الشمس الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة حيث تضمنت:

1- ضعف عام فى الجسم 

2- زيادة معدل ضربات القلب 

3- التنفس بصعوبة 

4- جفاف الجلد

5- التقلصات 

6- الاصابة بالدوار 

7- الصداع 

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات الخاصة بمواجهة الإجهاد الحرارى وضربات الشمس والتى تتضمن :-

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي

-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة

-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من

- الحرارة ( من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً )

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء

- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة







الصحة

السكان

ضربات الشمس

ارتفاع فى دراجات الحرارة

اليوم السابع بلس




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