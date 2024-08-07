وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بضربات الشمس.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بضربات الشمس الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة حيث تضمنت:
1- ضعف عام فى الجسم
2- زيادة معدل ضربات القلب
3- التنفس بصعوبة
4- جفاف الجلد
5- التقلصات
6- الاصابة بالدوار
7- الصداع
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات الخاصة بمواجهة الإجهاد الحرارى وضربات الشمس والتى تتضمن :-
- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة
- ارتدي ملابس قطنية خفيفة
- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي
-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة
-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من
- الحرارة ( من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً )
- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء
- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ
- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار
- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة
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