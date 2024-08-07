وزارة العمل: تدريب مجانى على "الفندقة الشاملة" للشباب بالأقصر

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، عن بدء البرنامج التدريبي المجاني ، فى مجال الفندقة الشاملة بمحافظة الأقصر ، وذلك بمركز التدريب المهني بالطود، التابع للمديرية، والمجهز بأحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة، ومدة الدورة 6 أسابيع، تنقسم بين مركز التدريب المهني، وأحد المنتجعات، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين وذوي الهمم على الاستفادة بالتدريب، وذلك فى إطار التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الادارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة.

وأوضحت أنه من مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي وأحد المنتجعات، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً ، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة فى إطار الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية المستثمرين بأسيوط والمناطق الصناعية، بمقر ديوان عام المديرية، وكذلك بعض ممثلى العمال فى بيئة العمل، حيث جرى مناقشة وعرض أهم التحديات التي تواجه بيئة العمل ووضع تصور للحلول المقترحة لها، وشرح بعض مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وضرورة توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية المنشأت من المخاطر المحتملة وحماية الأرواح ، وذلك فى إطار جهود مديرية العمل لدعم علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون من أجل دعم الإنتاج وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الجهود تاتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.