اليوم السابع
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بشرى للأولى بالرعاية ..اضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. التفاصيل

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:01 م
بشرى للأولى بالرعاية ..اضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. التفاصيل الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن لاضافة 50 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" في إطار حرص ودعم القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من  البرامج للأسر الأولى بالرعاية ،حيث تم إطلاق برنامج " لا أمية مع تكافل"،ويعمل على محو أمية المستفيدين من تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج في محو أمية 220 ألف دارس، لتنخفض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة من 62% إلى 45% بإجمالي مبلغ 16 مليون، وأنتج البرنامج الحقيبة التعليمية حياة كريمة وهي ثلاث مناهج  منهج تعليمي للأسوياء ، منهج تعليمي للمكفوفين " بطريقة برايل " ، منهج تعليمي للصم والبكم " بلغة الإشارة" وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.







وزارة التضامن

تكافل وكرامة

أسر تكافل

زيادة دعم تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة



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