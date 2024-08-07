الصحة: إغلاق مستشفى السلام التخصصي بالفيوم لمخالفتها اشتراطات الترخيص

كتب وليد عبد السلام

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وادارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم خلال حملة المرور رصدوا عدداً من المخالفات بمستشفى السلام التخصصى، بحى الفوال، وتم إغلاقها لمخالفتها اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي.

وأكد"عبدالغفار"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

من جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، الى ان اللجنة المشكلة من الادارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم قامت بتحرير محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور بالمستشفى والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى،عدم الالتزام باشتراطات الترخيص، وجود ماكينة غسيل كلوي داخل الرعاية المركزة غير مرخصة، السجلات الطبية غير مكتملة بجميع أقسام المستشفي، التعقيم غير مطابق لاشتراطات مكافحة العدوي)، مؤكداَعلى استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية الخاصة، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.