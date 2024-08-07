وزير الصحة يبحث مع ممثل "يونيسيف" سبل التعاون المشترك

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في مصر، جيرمي هوبكنز، والوفد المرافق له لمناقشة سبل التعاون المشترك، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بممثل اليونيسيف والوفد المرافق له، مثمناً التعاون المثمر والمستمر بين الوزارة والمنظمة، بما يدعم ويخدم المنظومة الصحية بمصر.

وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التعاون الحالي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة، حيث اطلع الوزير على تقرير خاص عن الأنشطة بين الوزارة واليونيسيف، وخطط العمل المشتركة المستقبلية، مؤكداً أهمية تكثيف سبل التعاون بين الجانبين.

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة تكثيف التعاون فيما يخص تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والتعاون ضمن مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، فضلاً عن التعاون في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية القومية للصحة الواحدة.

وقال "عبد الغفار" إن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية والتركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً وفقاً لخطط وزارة الصحة والسكان، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة معدلات الاستفادة من خدمات الرعاية الأولية، وخفض معدلات الإصابة بين الفئات المستهدفة، وذلك من خلال تحديث ملفات المرضى وتوحيد الحزم التدريبية والتوسع في تدريب الفرق الطبية من خلال برامج تدريبية تختص بالأمهات والأطفال والمواليد والمراهقين، بما يضمن صقل مهاراتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.