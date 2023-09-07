أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية
الحكومة: إتاحة التمويل من "المالية" لتوفير المطالب اللوجستية لانتخابات الرئاسة
الصحة: تقديم 407 آلاف و738 خدمة بجميع التخصصات الطبية ضمن "100 يوم صحة"
مستشار وزير التموين: انضمام مصر لبريكس سيؤدى لتراجع سعر الذهب وانتعاش الجنيه
حماية المستهلك يحذر من صفحات مزيفة تهدف سرقة البيانات الشخصية والبنكية
مساعد وزير الصحة: 100 مليون صحة مثال واضح للدبلوماسية الطبية وتحويل التحديات لفرص
وزارة الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة
"التعليم" تخصص الحصة الأولى من يوم 5 أكتوبر للحديث عن انتصارات 1973
وزير العدل يصدر الحركة القضائية لهيئة قضايا الدولة
التعليم: تفعيل برنامج التبادل الطلابى بين مصر واليابان نوفمبر المقبل
السكة الحديد تكشف أسعار تذاكر القطارات من محطة صعيد مصر
التعليم: تبادل الطلاب بالمرحلة الثانوية بين مصر واليابان يعكس قوة العلاقات
غدًا فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الثاني في الشهادة الأزهرية
الصحة: اعتبار 2023 عاما للتحول الرقمى لخدمات الوزارة تيسيرا على المستفيدين
وزير الصحة: أدخلنا أحدث وسائل تنظيم الأسرة.. وافتتاح مراكز متميزة بالصعيد
الصحة تناقش "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى تحسين صحة المرضى"
مستشار وزير الصحة: لا بد من التحكم فى معدل النمو السكانى لنجنى ثمار التنمية
الرعاية الصحية: القطاع الصحى من أكبر القطاعات تأثرًا بالتغير المناخى
الصحة تنظم جلسة حوارية حول البيئة والمناخ
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