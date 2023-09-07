اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية
 
الحكومة: إتاحة التمويل من "المالية" لتوفير المطالب اللوجستية لانتخابات الرئاسة
 
الصحة: تقديم 407 آلاف و738 خدمة بجميع التخصصات الطبية ضمن "100 يوم صحة"
 
مستشار وزير التموين: انضمام مصر لبريكس سيؤدى لتراجع سعر الذهب وانتعاش الجنيه
 
حماية المستهلك يحذر من صفحات مزيفة تهدف سرقة البيانات الشخصية والبنكية
 
مساعد وزير الصحة: 100 مليون صحة مثال واضح للدبلوماسية الطبية وتحويل التحديات لفرص
 
وزارة الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة
 
"التعليم" تخصص الحصة الأولى من يوم 5 أكتوبر للحديث عن انتصارات 1973
 
وزير العدل يصدر الحركة القضائية لهيئة قضايا الدولة
 
التعليم: تفعيل برنامج التبادل الطلابى بين مصر واليابان نوفمبر المقبل
 
السكة الحديد تكشف أسعار تذاكر القطارات من محطة صعيد مصر
 
التعليم: تبادل الطلاب بالمرحلة الثانوية بين مصر واليابان يعكس قوة العلاقات
 
غدًا فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الثاني في الشهادة الأزهرية
 
الصحة: اعتبار 2023 عاما للتحول الرقمى لخدمات الوزارة تيسيرا على المستفيدين
 
وزير الصحة: أدخلنا أحدث وسائل تنظيم الأسرة.. وافتتاح مراكز متميزة بالصعيد
 
الصحة تناقش "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى تحسين صحة المرضى"
 
مستشار وزير الصحة: لا بد من التحكم فى معدل النمو السكانى لنجنى ثمار التنمية
 

اخبار 24 ساعه

وزير الصحه

الامراض الفيروسيه

حمايه المستهلك

التموين

البريكست



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