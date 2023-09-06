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وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 08:18 م
وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد عبد الغفار إن مصر تمتلك نظام ترصد قويا لرصد الأمراض الفيروسية والمعدية مما يجعلها تتنبأ بأى مشاكل صحية قد تحدث مستقبلا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، عقدت جلسة تناقشية تحت عنوان "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

ويأتى ذلك فى إطار إلتزام وزارة الصحة، بتحقيق كافة أوجه معايير الجودة والرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمريض المصرى، الأمر الذى يكون له دورًا رئيسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بحضور مديرى المعاهد والمستشفيات التعليمية، وعدد من الكوادر الطبية فى عدة تخصصات طبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الهيئة لها دور رئيسي في الارتقاء بالمنظومة الصحية، موضحًا أن الهيئة في صدد إنشاء أول مدينة طبية وفقًا للمقاييس العالمية، بحيث تضم كافة المستشفيات والمعاهد التعليمية، كما أن للهيئة دورًا هامًا فى المجال الطبى التعليمى، وتدريب الفرق الطبية بكافة التخصصات، بهدف رفع كفاءة ومهارة الأطباء واطقم التمريض العاملين ضمن منشآت الهيئة.

 

وزير الصحة
وزير الصحة

 


الصحة

السكان

نظام الترصد

الامراض

الامراض الفيروسية



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