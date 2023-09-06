اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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غدًا فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الثاني في الشهادة الأزهرية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 09:11 م
غدًا فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الثاني في الشهادة الأزهرية جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م من صباح غد الخميس الموافق  7 من سبتمبر 2023م، وحتى مساء الثلاثاء الموافق  12 من سبتمبر الجاري؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن باب تسجيل الرغبات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أيضًا؛ حرصًا على مصلحتهم خلال تلك الفترة التي تبدأ من غد الخميس وتستمر حتى مساء الثلاثاء القادم أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي  - الشعبة الإسلامية).

ووجه نائب رئيس الجامعة  أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

 


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