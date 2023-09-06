مستشار وزير الصحة: لا بد من التحكم فى معدل النمو السكانى لنجنى ثمار التنمية

رامى محيى الدين

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الاسرة، أن انظار العالم متجهة للعاصمة الإدارية لمتابعة فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بافتتاح المؤتمر أمس وجه رسائل واضحة بأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية وتهدد التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى : نحتاج للتحكم في معدل النمو السكانى ليحس المواطن بالتنمية ونحن في تحسن مستمر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية انفقت المليارات في البنية التحتية على المدارس والفصول ولو أن معدل النمو السكانى اقل لتم الانفاق بشكل أقل على المدارس وعدد الفصول.

وأكد أن هناك سباق بين زيادة السكان والموارد تجعل المواطن لا يحس بثمار التنمية الاقتصادية، متابعا: "الحمد لله الدولة المصرية تحقق طفرات على معدل النمو الاقتصادى وهناك ظروف اقتصادية على العالم كله".