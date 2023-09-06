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التعليم: تفعيل برنامج التبادل الطلابى بين مصر واليابان نوفمبر المقبل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:15 م
التعليم: تفعيل برنامج التبادل الطلابى بين مصر واليابان نوفمبر المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار برنامج التبادل الطلابى لمراحل التعليم الثانوى بين مصر واليابان لتعزيز التبادل الثقافى بين البلدين، سيتم البدء فى تفعيل البرنامج هذا العام، حيث يتم استقبال أول دفعة من الطلاب المصريين فى اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل وإيفاد الدفعة الأولى من الطلاب اليابانيين إلى مصر خلال شهر ديسمبر 2023.

 

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المصريين 12 طالبا، حيث من المقرر أن يقوموا بزيارة لطوكيو خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، ويتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مدارس ثانوية بطوكيو على مدار ثلاثة أيام متتالية والتى من المنتظر أن يُقدم طلاب المدارس خلالها عرضا موجزا عن الثقافة والتراث المصرى، إلى جانب برنامج ترفيهى يتضمن القيام بجولات تثقيفية للتعريف بأبرز المزارات السياحية المتواجدة بالعاصمة طوكيو. 

 

وفيما يتعلق ببرنامج زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر نهاية العام الجارى، فمن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدارس الثانوية المصرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية، كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد أهم المزارات السياحية فى القاهرة وفى مقدمتها أهرامات الجيزة والمتحف الوطنى والمتحف القومى للحضارة، والمتحف المصرى الكبير.


التربية والتعليم

التبادل الطلابى بين مصر واليابان

اخبار مصر



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