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التعليم: تبادل الطلاب بالمرحلة الثانوية بين مصر واليابان يعكس قوة العلاقات

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:12 م
التعليم: تبادل الطلاب بالمرحلة الثانوية بين مصر واليابان يعكس قوة العلاقات وزارة التربية والتعليم
إبراهيم حسان

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قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن برنامج التبادل الطلابي لمرحلة التعليم الثانوي بين مصر واليابان، اتفق عليه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وعمدة طوكيو، خلال لقاء تم على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ.

 

أضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن برنامج التبادل الطلابي بين مصر واليابان الذي تم تفعيله، في إطار التبادل الثقافي بين البلدين والعلاقات الراسخة بين مصر واليابان، ويتضمن البرنامج استقبال دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل، ودفعة من الطلاب اليابانيين سيأتون إلى مصر خلال شهر ديسمبر، بعدد 12 طالبا مصريا يجرون زيارات إلى المدارس اليابانية للتعرف على الثقافة العلمية وغيرها، وبرنامج آخر لزيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن التبادل الثقافي بين مصر واليابان يأتي في إطار توقيع العديد من البرتوكولات بين البلدين، والعلاقات الثقافية والقوية بين القاهرة وطوكيو، مضيفا: "المدارس المصرية اليابانية تعكس العلاقات القوية بين البلدين في مجال التعليم".


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