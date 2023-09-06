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الصحة: تقديم 407 آلاف و738 خدمة بجميع التخصصات الطبية ضمن "100 يوم صحة"

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:41 م
الصحة: تقديم 407 آلاف و738 خدمة بجميع التخصصات الطبية ضمن "100 يوم صحة" حملة 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 407 آلاف و738 خدمة، من خلال حملة "100 يوم صحة" أمس الثلاثاء 5 سبتمبر، فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 10 آلاف و864 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 28 ألفا و38 خدمة.

 

وأضاف عبدالغفار أن حملة "100 صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ8 آلاف و508 أطفال، فيما قدمت 27 ألفًا و604 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

 

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت 2361 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و366 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1748 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و906 مواطنين.

 

وقال عبدالغفار أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و585 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالى المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و365 مواطنا.

 

وتابع عبدالغفار أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 101 ألف، و442 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 70 ألفا، و805 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 110 آلاف و112 طفلا.

 

واستطرد عبدالغفار أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 3 آلاف و541 خدمة فى مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسى، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسى، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

 

وأضاف عبدالغفار أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 49 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

 

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.


الصحة

100يوم صحة

العيادات المتنقلة



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