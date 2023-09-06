اليوم السابع
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مستشار وزير التموين: انضمام مصر لبريكس سيؤدى لتراجع سعر الذهب وانتعاش الجنيه

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:04 م
مستشار وزير التموين: انضمام مصر لبريكس سيؤدى لتراجع سعر الذهب وانتعاش الجنيه وزارة التموين -أرشيفية
محمد شعلان

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قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الذهب تراجع عالميا والأوقية انخفضت من 1950 إلى 1918 دولارا، موضحا أن الذهب تراجع خلال الفترة الأخيرة بحوالى 20 جنيها، والسعر الحالي مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمى.
 
وأكد ناجى فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.
 
وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادى قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصرى".

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