اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

وزير العدل يصدر الحركة القضائية لهيئة قضايا الدولة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:54 م
وزير العدل يصدر الحركة القضائية لهيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة- أرشيفية
كتب: أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5173 لسنة 2023 بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة.
 
وصرح المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، أنه بناءً علي توجيهات المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة فقد تمت مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية في حركة التنقلات، بما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.
 
وأضاف أنه قامت بإعداد الحركة المستشارة يمني رضا بدير وكيل الهيئة مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة، وأنه تم تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023.
 

 


هيئة قضايا الدولة

رئيس قضايا الدولة

وزير العدل

وزارة العدل

التنقلات الخارجيه لهيئة قضايا الدولة

حركة قضائية

الحركة القضائية

أخبار المحاكم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة