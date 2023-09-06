اليوم السابع
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الصحة: اعتبار 2023 عاما للتحول الرقمى لخدمات الوزارة تيسيرا على المستفيدين

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 08:41 م
الصحة: اعتبار 2023 عاما للتحول الرقمى لخدمات الوزارة تيسيرا على المستفيدين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اعتبار الوزارة عام 2023 عاما للتحول الرقمى فى الوزارة  لتيسير وصول خدمات الرعاية الصحية  للمستفيدين، وتعزيز كفاءة النظم الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، شهد جلسة حوارية بعنوان: "دبلوماسية الصحة في جميع الأوقات: في الاستقرار وفي حالة عدم اليقين"، على هامش المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت مناقشة مفهوم الدبلوماسية الصحية وكيفية الاستفادة منها بما يخدم النظم الصحية المحلية، ومناقشة استغلال الفرص لتعزيز التعاون والتكاتف بين الدول فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات وخاصةً في وقت الجوائح، بما يدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية، إضافةً إلى التعاون فيما يتعلق بوصول اللقاحات لكافة الدول.

وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن الدول يجب أن تعمل على بناء الثقة من أجل المستقبل، خاصةً في ظل وجود العديد من التحديات ومن أهمها الافتقار للأدلة الإرشادية والدعم ونقص مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات، إضافةً إلى وجود تحديات خاصة بالافتقار للاستدامة المالية.

وأضاف حساني أنه يجب أن يكون هناك تعاون خاصةً عند تفشي الأوبئة، كما يجب أن يتم التعامل مع الدبلوماسية الصحية بصورة متجانسة، بحيث تكون هناك أولوية لكل دولة وكل منطقة ويتم تعزيز هذه الأولويات من خلال الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى الاستثمار في التدريب بالقطاع الصحي، وتوظيف المعلومات والبيانات خاصةً بين الدول المتجاورة، مع استغلال التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات تدعم القادة في اتخاذ القرار، كما يجب أن توضع التهديدات الصحية على قمة أجندة القادة. 


الصحة

الجودة

الرعاية الصحية

ميكنة خدمات الصحة



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