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وزارة الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:55 م
وزارة الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة متوسط أعداد المواليد
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ السكان 105 ملايين نسمة أصبحت 5683 مولود فى اليوم، و237 مولود كل ساعة، و4 مواليد كل دقيقة، ومولود كل 15 ثانية.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الزيادة السكانية تحد كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية وهذا التحدى يقلل فرص مصر في التقدم إلى الأمام".
 
وتابعت: تم وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 في الدستور المصري التي تنص على أن "الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
 
وأوضحن أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف الســـكاني)، لافته  إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــي الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
 
فتره البلوغ
 

 


الصحة

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الاستراتيجية الوطنية للسكان

اليوم السابع بلس

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الزيادة السكانية



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