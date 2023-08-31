حصاد الوزارات.. 30 سبتمبر آخر موعد لالتحاق العائدين من روسيا والسودان بالجامعات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

30 سبتمبر آخر موعد لالتحاق الطلاب العائدين من روسيا والسودان بالجامعات