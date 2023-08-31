حصاد الوزارات.. 30 سبتمبر آخر موعد لالتحاق العائدين من روسيا والسودان بالجامعات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
30 سبتمبر آخر موعد لالتحاق الطلاب العائدين من روسيا والسودان بالجامعات
التموين: مفاوضات مع شركة ألمانية لإنشاء مصنع للورق من "مصاصة القصب"
وزير التعليم يوجه بالانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد
"التموين": صرف السلع المدعمة لـ 64 مليون مواطن شهريا
جودة التعليم تعلن اعتماد 407 مدارس وعدد من الكليات والبرامج التعليمية
تقديم 400 ألف و546 خدمة بالمبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية بحملة 100 يوم صحة
الرى تعلن إزالة 18 مخالفة على النيل فى 4 محافظات
السكة الحديد: أرض محطة قطارات الصعيد كانت مهجورة والآن طورنا 73 فداناً
التعليم: 40 فصلا سابقة التجهيز بمطروح للقضاء على الكثافة والتسرب التعليمى
"الصحة" تنظم ورش عمل حول الإطار الاستراتيجى لتحسين نظم الرعاية الصحية
"التموين" تمد البقالين بمقررات شهر سبتمبر تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات
"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقداً لتنفيذ جزء من خط طناش - إمبابة
الزراعة تشارك فى إطلاق إطار التعاون الإقليمى للأمم المتحدة بشأن التغذية
أكثر من 10 آلاف حملة للتفتيش على منافذ بيع المبيدات على مستوى الجمهورية
وزيرة الهجرة : العلم طريقنا للمستقبل ومصر حريصة على إشراك الشباب فى التنمية
موعد بدء الدراسة.. المدارس الدولية تستعد لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل
التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية.. وتغلق شقة بحلوان
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