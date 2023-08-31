اليوم السابع
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وزير التعليم يضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية ويفتتح مدرسة يابانية بمطروح

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:28 ص
وزير التعليم يضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية ويفتتح مدرسة يابانية بمطروح وزير التربية والتعليم فى مقر ديوان عام محافظة مطروح
كتب محمود طه حسين

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وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.
 
 
ومن المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي واللواء خالد شعيب حجر أساس مجمع مدارس الريفية والتي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوى، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، كما يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح .
 
وفى ختام الزيارة، يعقد الوزير اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على استعدادات العام الدراسى الجديد .
 

التربية والتعليم

مجمع مدارس الريفة

افتتاح مدرسة مصرية يابانية بمطروح

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